الكهرباء: تعاقدات مع شركات أميركية لتنفيذ مشاريع للطاقة بمواصفات عالية

2023/01/17 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، وجود قروض لإنشاء 400 محطة، فيما أكدت تعاقداتها مع شركات أميركية لتنفيذ مشاريع للطاقة بمواصفات عالية.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إن "الوزارة لديها مباحثات وعقود مع شركة جنرال إلكتريك ومع شركات أميركية أخرى"، لافتاً الى أن "هذه الشركات الرصينة سوف تسهم في تنفيذ مشاريع بمواصفات عالية لضمان استقرار المحطات لسنوات طويلة".

وأضاف، أن "المرحلة الأولى من العقود الموقعة في 2019 و2020 مع شركة سيمنز، اكتملت بشكل كامل ضمن خارطة الطريق"، مبيناً أن "المرحلة الأولى خاصة في مجال نقل الطاقة، حيث تمكنا من تجهيز وتشغيل أكثر من 14 محطة في عموم محافظات العراق".

وتابع فاضل في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الوزارة لديها حوارات لصيانة وتأهيل المحطات التوليدية المصنعة في شركة سيمنز"، مشيراً الى أن "هناك قروضاً لإنشاء 400 محطة مع نفس الشركة".



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