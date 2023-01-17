2023/01/17 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -177i2WZ_PM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. مركز بهدينان لمؤسسة فضائية كوردستان يحتفل بالذكرى السنوية الـ24 لتأسيسها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. مركز بهدينان لمؤسسة فضائية كوردستان يحتفل بالذكرى السنوية الـ24 لتأسيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).