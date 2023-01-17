تجاوز 160 ألف دينار.. ارتفاع كبير بأسعار الدولار في بغداد وكربلاء

2023/01/17 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم

الثلاثاء، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة بغداد، وفي محافظة كربلاء.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في

بغ

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