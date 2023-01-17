ابرزها أمن الطاقة وحمايتها.. رئيس إقليم كردستان يتباحث بعدة ملفات مع مبعوث أمريكي

2023/01/17 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس اقليم كردستان نيجيرفان

بارزاني، الثلاثاء، مع المبعوث

الأمريكي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بريت ماكغورك، جملة من الملفات،

ابرزها أمن الطاقة وحمايتها.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان تلقته

وكالة نو

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