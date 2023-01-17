2023/01/17 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حَضر رئيسُ الاتحاد العراقي لكرةِ

القدم، صباح اليوم الثلاثاء "عدنان

درجال" مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون

الشباب والرياضة "إياد بنيان" والنائب

الأول لرئيس الاتحاد "علي جبار" وعضو

الاتحاد "فراس بحر العلوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اتحاد الكرة يحضر مجالس عزاء ضحايا حادث مشجعي المنتخب في قضاء سوق الشيوخ (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اتحاد الكرة يحضر مجالس عزاء ضحايا حادث مشجعي المنتخب في قضاء سوق الشيوخ (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).