المالية لـبغداد اليوم: رواتب الموظفين مؤمنة وستطلق في مواعيدها المحددة - عاجل

2023/01/17 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أوضحت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أسباب تأخر تمويل رواتب الموظفين، فيما اشارت الى أنه لا يوجد تأخير بعملية التوزيع.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، لـ(بغداد اليوم)، أنه "لا يوجد أي تأخير بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي"، مؤكدا "المباشرة بإطلاق التمويل في الوقت المحدد لكل وزارة او مؤسسة".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "لا توجد أي ازمة مالية او أي شيء اخر يعطل إطلاق تمويل رواتب الموظفين للشهر الحالي"، مشيرا الى أن "الوزارة تعمل وفق قانون الإدارة المالية،1/12، لحين تشريع قانون موازنة سنة 2023".

هذا ونشر مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تأخر إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة من قبل وزارة المالية، مبينين أن السبب يعود الى تأخر إقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام2023.

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