محافظ واسط يصادق على أوامر تعيين عقود الصحة على الملاك (وثيقة)

2023/01/17 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، المصادقة على أوامر تعيين عقود الصحة على الملاك.

وبحسب وثيقة صادرة من ديوان محافظة واسط وتلقتها (بغداد اليوم)، جاء فيها "استنادا الى ما جاء بكتاب وزارة المالية/ دائرة الموازنة/ قسم الملاك/ 403/ شعبة المحافظات والاقاليم/ المرقم بالعدد 1539 في 2023/1/14 المعطوف على كتابنا المرقم بالعدد 18944 في 2022/12/31 المعطوف على قرار مجلس الوزراء المرقم بالعدد ( ۲۳۰۲۰) لسنة الفقرة (39) المعمم بموجب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة مجلس الوزراء واللجان المرقم (ش.



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ل/ 1/10/اعمام/2006) في (2023/1/12) المتضمن حصول 2023 الموافقة (قدر تعلق الامر بالاستحداث) على استحداث درجات بعدد 1404درجة وظيفية لتثبيت عقود دائرة صحة محافظة واسط ضمن تخصيصات موازنة دائرة صحة واسط ومن المصروف الفعلي الإجمالي لسنة 2022".

وأضاف أنه "استناداً للصلاحيات الممنوحة الينا تقرر ما يلي : تعيين الذوات المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة والتي تبدأ بالتسلسل رقم (1- محمد عبد الرضا عجيل) وتنتهي بالتسلسل رقم (1404- مرتضى خليل هاشم) انهاء عقودهم المؤقتة اعتباراً من تاريخ المباشرة في الوظيفة وضع الموما اليهم تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ المباشرة تتحمل دائرة صحة واسط إجراءات صحة صدور الوثائق الدراسية وقرار تثبيت العمر".

أدناه نص الوثيقة:

تحرير: ر.



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