2023/01/17 | 14:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالتعليقات الغاضبة إثر تداول مقطع فيديو لعارضة أزياء عراقية، أثناء إجرائها جلسة تصوير في مقبرة بالعاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضم رفات علماء وشهداء.. جلسة تصوير لعارضة عراقية بمقبرة تثير الغضب عبر المنصات) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضم رفات علماء وشهداء.. جلسة تصوير لعارضة عراقية بمقبرة تثير الغضب عبر المنصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).