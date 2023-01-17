عام على الاستهداف

2023/01/17 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان، الثلاثاء، "الهجوم الإرهابي الذي شن من اليمن قبل عام، على الإمارات".

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