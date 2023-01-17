رئيس المحكمة الاتحادية: الفساد في العراق نوعان احدهما خطير جداً

2023/01/17 | 15:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس المحكمة الاتحاديَّة جاسم محمد عبود، اليوم الثلاثاء، على ان الفساد في العراق نوعان فيما بين ان احدهما خطير جداً.وذكر بيان للنزاهة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس هيئة […]

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