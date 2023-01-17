أوبك: الصين سترفع الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا

2023/01/17 | 15:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص الثلاثاء من دافوس إنه من المتوقع أن ترفع الصين الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا بعد تخفيفها القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الغيص أن طلب الهند والصين على النفط قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، قال الغيص إن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير العقوبات على إمدادات النفط الروسية.

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