2023/01/17 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pf9rdcb7j4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة مؤثرة وحزينة من أقارب أحد ضحـ،ـايا حادث السير المروري في الناصرية إلى لاعبي منتخبنا الوطني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة مؤثرة وحزينة من أقارب أحد ضحـ،ـايا حادث السير المروري في الناصرية إلى لاعبي منتخبنا الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).