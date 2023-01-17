2023/01/17 | 15:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ze_Th-et8Cw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يحصد المركز الاول في مؤشر سلامة استخدام اللغة العربية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يحصد المركز الاول في مؤشر سلامة استخدام اللغة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).