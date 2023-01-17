تعرف على العمر الفعلي لعضلة قلبك من خلال هذا الاختبار

2023/01/17 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاختبار موجود على الإنترنت ويمكن أن يساعد الفرد على قياس العمر الفعلي لعضلة القلب لديه.

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