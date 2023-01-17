ايران تكشف عن إجراءاتها ضد خليجي 25 وتؤكد: لن تتغير علاقتنا بالعراق

2023/01/17 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الاسم العربي للخليج تجاوزا على حقوق إيران، مؤكدا أن علاقتنا بالعراق لن تتغير.

أوردت شبكة إيران فرونت بيج، اليوم الثلاثاء، تصريحات نسبتها الى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حول استخدام وصف الخليج العربي لبطولة الخليج 25 بدلا عن الخليج الفارسي.

وبينت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، أن "كنعاني أجاب على أسئلة الصحفيين حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية بعد الاعتراض على إطلاق تسمية الخليج العربي على البطولة، بان الوزارة بعثت رسالة احتجاج الى الحكومة العراقية حول تعليقات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع كنعاني أن "التسمية التاريخية للخليج لا يمكن ان تتغير بأخرى مزيفة"، في إشارة الى وصف الخليج العربي، متابعا "العلاقة بين إيران والعراق تفوق ما يصدر من تصريحات من بعض الشخصيات والمؤسسات وهي متجذرة تاريخيا وحضاريا بشكل لا يمكن التأثير عليه"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق، اعترضت الخارجية الإيرانية على إطلاق تسمية بطولة الخليج العربي بدورته لـ 25 المقامة حاليا في البصرة، معلنة بأن "استخدام الاسم العربي للخليج تجاوزا على حقوقها".

تحرير: ر.



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