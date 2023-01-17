تزوير وعمليات تلاعب.. نائب تؤشر ست مخالفات ارتكبتها جامعة القادسية (وثيقة)

2023/01/17 | 15:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب عن كتلة أمتداد نور نافع الجليحاوي، اليوم الثلاثاء، عن وجود 6 مخالفات لعمليات تلاعب وتزوير في ملف تحويل العقود بجامعة القادسية في محافظة الديوانية.

وذكرت الجليحاوي بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً الى المادة (61/سابعا) من الدستور العراقي، والمادة (15/ثانيا) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ولإغراض رقايبة، نود إبلاغكم بوجود مخالفات وعمليات تلاعب بملف تحويل العقود في جامعة القادسية".

أدناه نص الوثائق:

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