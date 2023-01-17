روحوا بلطوا البحر

2023/01/17 | 15:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما لم تدركه منظومة السلطة الحاكمة في لبنان بكل أجهزتها القضائية والتشريعية والأمنية أنها لو تمكنت من صناعة المستحيل، لن تخرج معافاة من أمراضها العضال

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