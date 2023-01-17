2023/01/17 | 15:46 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (40 دولة تدعو الكيان الإسرائيلي إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (40 دولة تدعو الكيان الإسرائيلي إلى رفع العقوبات التي فرضتها على السلطة الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).