2023/01/17 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ السليمانية يحذر من انقسامات خطيرة داخل مجتمع كردستان العراق | تقرير

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