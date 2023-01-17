السعودية تعلن استعداد شركاتها للاستثمار في العراق

2023/01/17 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن العراق يسعى إلى استثمار خليجي 25 كمُناسبة لتجمع الأشقاء الخليجيين في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "حسين التقى مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش إجتماعات المُنتدى الإقتصاديّ العالميّ دافوس".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى خلاله بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مُناقشة الوضع الإقليميّ في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

واستهل الوزير، اللقاء بـ"التعبير عن عمق العلاقات بين العراق والمملكة العربيَّة السعوديَّة، مُؤكِّداً سعي العراق لتعزيز العلاقات الخليجيَّة عموماً والعراقيَّة-السعوديَّة بوجه أخص، لما لها من أهميَّة إستراتيجيَّة بالنسبة للعراق".

وأوضح، أنَّ "العراق يسعى إلى استثمار الدبلوماسيَّة غير التقليدية في خليجي 25 الذي ينظم في مدينة البصرة حالياً كمُناسبة تجمع الأشقاء الخليجيين في العراق".

من جانبه، عبّر وزير الخارجيَّة السعوديّ عن شكره "لإتاحة هذه الفرصة لغرض التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات العراقيَّة-السعوديَّة وآخر الأحداث الجاريَّة في المنطقة، كما عبر عن دعم المملكة العربيَّة السعوديَّة لجُهُود الحكومة العراقيَّة الراميَّة إلى تعزيز الديمقراطيَّة وإزدهار العراق".

وأكد على أنَّ "موقع العراق الجغرافيّ والموارد المُتاحة تجعل منه ركيزة مُهمة في المنطقة ويعزز الدور الذي يمكن إنَّ تلعبه إقليميّاً".

وأشار إلى، "وجوب العمل من أجل تقوية العلاقات الإقتصاديّة بين البلدين، وأنَّ الشركات السعوديَّة مُستعدة للإستثمار في الإقتصاد العراقيّ".

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