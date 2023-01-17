المفوضية توجه طلبا لحزب تقدم بشأن استقالة الدهلكي

2023/01/17 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث ح/ وجهت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الثلاثاء طلبا الى حزب تقدم بعد استقالة احد اعضاءه رعد الدهلكي.

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