يونس محمود: هدفنا بناء جيل وهذا سرّ علاقتي بلاعبي العراق

2023/01/17 | 16:15 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل فوز المنتخب العراقي على منتخب قطر، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 25، بهدفين لهدف وحيد، حماس المشجعين العراقيين الذين خرجوا للشوارع، أمس الإثنين، احتفالاً بالنصر المثير.

وأكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، في تصريح خاص بـ"العربي الجديد"، أنّ عودته للمنتخب كان لها مفعول إيجابي على اللاعبين، حيث قال: "وجهي حلو على المنتخب، وأتمنى أن يكون كذلك في المباراة النهائية".

وتابع أسطورة الكرة العراقية السابق: "هؤلاء الشباب يحتاجون للدعم، وهو ما أحاول القيام به دائماً، في بعض الأحيان يكون الضغط مسلطاً عليهم كثيراً، فأحاول إخراجهم منه.



يخوض اللاعبون لأول مرة بطولة بهذا الحجم، وأمام عدد كبير من الجماهير، وهو ما جعل الضغط مضاعفاً عليهم، لكننا نتمنى حصولهم على لقب البطولة".

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وأردف نجم منتخب العراق السابق: "أتمنى أن يهدي اللاعبون لقب البطولة لشهداء العراق الذين استشهدوا على طريق الناصرية"، مؤكداً أن جميع لاعبي المنتخب العراقي قد حصلوا على مكافأة وهم "يستحقون ذلك".

وحول الأجواء المميزة بين اللاعبين، قال محمود: "لا توجد أي مشاكل بين اللاعبين، فالجميع يساند المنتخب من جماهير وإعلام، وهو ما جعل التركيز مضاعفاً لدى اللاعبين، وروحهم القتالية عالية، وهي أهم نقطة بالنسبة لنا".

واختتم محمود حديثه: "نتمنى أن نتمكن من بناء منتخب يفخر به الجمهور والإعلام العراقي مستقبلاً، فالجميع يعلم أنه لم يمض إلا شهر واحد على تعيين المدرب الجديد".

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