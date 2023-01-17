هل النوم بالجوارب في الشتاء صحّي؟

2023/01/17 | 16:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتداء الجوارب أثناء النوم يمكن أن يشفي الكعبين المتشققين.

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