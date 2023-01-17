ضمن مبادراتها المستمرة منذ عشر سنوات.. العتبة الحسينية تعيد تأهيل (7) مدارس في كربلاء (صور)

2023/01/17 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في

قسم الصيانة بالعتبة الحسينية المقدسة،

من اعادة تأهيل وترميم سبع مدارس مختلفة

في محافظة كربلاء المقدسة ضمن مبادرتها

المستمرة منذ عشر سنوات لتوفير افضل

الاجواء الدراسي

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