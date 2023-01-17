2023/01/17 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هو المنسّق الرئاسي الخاص للبنية

التحتية العالمية وأمن الطاقة ‏آموس

هوكشتاين، الذي استقبله رئيس الوزراء

العراقي محمد شياع السوداني، امس

الاثنين، برفقة منسّق البيت الأبيض

لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفر

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