العراق يتصدر قائمة الدول المستوردة للأثاث التركي

2023/01/17 | 16:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر العراق قائمة الدول المستوردة

للأثاث من تركيا في العام 2022، وفقا

لأحدث البيانات والإحصائيات الصادرة عن

مجلس المصدرين الأتراك اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة الصادرات التركية في قطاع

الأثاث والورق ومن

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