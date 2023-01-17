2023/01/17 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصدت اغنية الفنانة شاكيرا، والتي حملت تلميحات “تهكمية” بحق شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل، أرقاما قياسية من المشاهدات والأرباح المالية أيضا.وخلال 24 ساعة فقط من طرحها على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملايين الدولارات أرباح “شاكيرا” في اغنيتها الشهيرة ضد “بيكيه” المركز الخبري الوطني.

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