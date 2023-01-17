2023/01/17 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعدما فاق تأثير مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي إثر تسجيل الصين أضعف معدل نمو سنوي في نحو 50 عاماً مكاسب أسهم شركات الصناعة.واستقر المؤشر ستوكس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار الأسهم الأوروبية بعد مخاوف من اقتصاد الصين المركز الخبري الوطني.

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