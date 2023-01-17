وجوب انضمام إسرائيل للبحرية العربية في البحر الأحمر

2023/01/17 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنطق يقول طالما أن الهدف مشترك بين مصر السعودية والأردن والسودان وإسرائيل، وكلها دول متحالفة مع الولايات المتحدة، وهو هدف يقضي بمكافحة الإرهاب والتهريب والحفاظ على استقرار الأمن وحرية الملاحة البحرية وأمن السفن التجارية، فلا سبب لاستثناء إسرائيل وعدم مشاركتها في "سي تي أف 153".

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