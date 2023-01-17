روسيا والهند تبدأن التصنيع المشترك لبنادق كلاشينكوف الهجومية

2023/01/17 | 16:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت روسيا والهند تصنيع بنادق كلاشينكوف الهجومية من طراز AK-203 كجزء من مشروع مشترك، مُسجل وقائم في الهند، حسبما أعلنت شركة الفضاء والدفاع الحكومية الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، الثلاثاء.

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