"التنسيق الاستخباري" ترفع توصية للسوداني بشأن مواجهة "خطاب الكراهية والتحريض"

2023/01/17 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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الأعرجي يترأس اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري

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ترأس مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بحضور أعضاء الهيئة.

وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجتمعون، إعداد ورقة سياسة وطنية في مستشارية الأمن القومي، لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتم إعداد جدول توزيع للمسؤوليات على القطاعات ذات الصلة، إلى جانب رفع ما تمخض من توصية حول الموضوع، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، من أجل المصادقة عليها.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي

17-كانون الثاني-2023

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