2023/01/17 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، مع الجهات المختصة بالجمهورية الاسلامية في طهران، موضوع اطلاقات الغاز المجهز لمحطات الانتاج.

وذكر المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يواصل عقد اجتماعاته مع الجهات المختصة بالجمهورية الاسلامية في طهران، لبحث موضوع اطلاقات الغاز المجهز لمحطات الانتاج".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي، عن توقف شبه تام لتجهيز الكهرباء المستوردة من ايران.

وقال العبيدي، لـ( بغداد اليوم)، إن "ازمة الكهرباء الحادة في ديالى تقف خلفها اسباب عدة ابرزها توقف شبه تام لخطي التجهيز القادمة من ايران"، مبينا أن "ذلك بسبب عدم وجود فائض كهربائي لديهم، كما أن العقد الموقع هو من الفائض حسب عقود وزارة الكهرباء".

واشار الى ان "من الاسباب ايضا هو عدم تجهيز كمية كافية من الغاز المستورد الى محطة المنصورية لانتاج الطاقة"، مؤكدا أن "ديالى تحتاج في وقت الذروة الى 1800 ميكا واط وما يجهز حاليا 400 ميكاواط".

واوضح العبيدي، أن "ما يجهز حاليا هو ربع حاجة المحافظة ما ادى الى التردي في تجهيز اغلب المناطق"، لافتا الى أن "ازمة الكهرباء ستبقى مستمرة الى اذار القادم بانتظار تحسن الاجواء في دول الجوار والعراق".

واكد المستشار، أن "استثمار الغاز في محافظة ديالى وغيرها من المحافظات والاعتماد على الانتاج الوطني من الغاز والكهرباء وربط العراق بمنظومة كهرباء دول الخليج العربي، والسيطرة على الاستهلاك المحلي من خلال رفع التجاوزات واعادة النظر بالجباية وتحديثها بما يخدم المواطن كلها حلول مطروحة لمعالجة ازمة مستمرة منذ سنوات طويلة".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع عراقي- ايراني مشترك لبحث اطلاقات الغاز للعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع عراقي- ايراني مشترك لبحث اطلاقات الغاز للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).