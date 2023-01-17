اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري برئاسة الاعرجي

2023/01/17 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد اجتماع للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، اليوم الثلاثاء، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي.

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