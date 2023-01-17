الظلاميون والظلامية في العراق

2023/01/17 | 16:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي في ظل الواقع السوداوي المرير الذي يعيشه العراق تسللت الكثير من المقولات والأفكار الداعية إلى القبول والتسليم بالحالة العراقية المأساوية الحالية، خاصة في الجانب المعرفي والتاريخي الذي دائماً...أكمل القراءة ←

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