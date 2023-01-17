العراق دولة أسيرة لن ينقذها سوى أبنائها

2023/01/17 | 16:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف في محاولة منهم للإيحاء بأن وضع العراق المضطرب داخل المعادلة الإقليمية والعالمية هو سبب أزمته الداخلية يسعى سياسيو العراق إلى البحث عن وسائل للوصول بذلك الوضع إلى حالة...أكمل القراءة ←

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