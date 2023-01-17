الخليج فارسي إنما بستة شروط

2023/01/17 | 16:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف الوقح لا ينظر في موطئ قدميه.وهناك بين الفرس من يعتبر الوقاحة هي الشيء الطبيعي، فلا ينظر لا في موطئ قدميه ولا في موطئ رأسه.فلا غرابة...أكمل القراءة ←

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