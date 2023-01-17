2023/01/17 | 16:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YajtlUi88Ac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب اشتغل سايق تكتك اطلع ٢٥ الف وامشي اموري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالب اشتغل سايق تكتك اطلع ٢٥ الف وامشي اموري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).