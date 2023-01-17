2023/01/17 | 16:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن المكتب الوطني للادعاء العام، الثلاثاء 17 / 1 / 2023،...

ظهرت المقالة هولندا تعتقل لاجئا سوريا كان قائد أمن بتنظيم داعش أولاً على المسلة.

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