نائب عن البصرة: خليجي 25 ستفتح بوابة استثمارية في المحافظة

2023/01/17 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اوضح النائب عن محافظة البصرة غسان العيداني، اليوم الثلاثاء، ان خليجي 25 ستفتح بوابة استثمارية واقتصادية في المحافظة.وقال العيداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “خليجي ٢٥ عكس صورة جيدة وايجابية للمستثمرين والعرب والعالم، ونامل بان تفتح البطولة بوابة اقتصادية استثمارية للمحافظة”.

واضاف ان “امالنا بان تفتح هذه البطولة الافاق امام العراق والبصرة من خلال عكس الصورة الايجابية وبتعامل ابناء البصرة مع الاشقاء”.

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