2023/01/17 | 17:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعجز الحكومة عن دفع الرواتب فيما لو انخفضت اسعار النفط ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nmNoyOQ2BYk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعجز الحكومة عن دفع الرواتب فيما لو انخفضت اسعار النفط ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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