ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ومواد مختلفة في بغداد

2023/01/17 | 17:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشالح عسكرية وناظور ليلى.

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