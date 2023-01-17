شذى حسون تعلّق على محاولة إيراني تقبيل قدميها (فيديو)

2023/01/17 | 17:16 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

علّقت الفنانة العراقية شذى حسون على واقعة جثو المدوّن الإيراني شهاب مرتضى غفوري الشهير بلقب “شهاب ملح الإنستغرام”، على قدمها لتقبيلها في مطار البصرة.

وقالت: “والله ما توقعت تصرفه بكون لها الدرجة، شهاب من الفانز القديمين لي ودائماً الداعم الأول لكل أعمالي وشغلي”.

وأضافت حسون في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي”: “بقالنا أكثر من 5 سنوات بحاول يلتقي فيا وصادف أني في بغداد وهو في بغداد وبعدها شفتوا شو صار”.

وكان “شهاب ملح” نشر فيديو الواقعة في حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، معلقاً بقوله: “سأموت من البكاء، وصلت بغداد، وأخيراً رأيت الحب شذى حسون، ولم أقدر على تمالك نفسي”.

https://www.instagram.com/reel/CnM7lfJNW8e/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b107fab1-4cd2-4240-ac0f-cd791762a5b3

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