وزير العمل يحدد ملفات

2023/01/17 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

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خلال لقائه السفير الفرنسي..

وزير العمل: العراق بلد ذو فرص واعدة وحكومة الخدمة الوطنية جادة وحريصة على الانفتاح مع دول العالم المتقدمة

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي ان العلاقة، والشراكة مع فرنسا مهمة بالنسبة للعراق، مشيرا الى ان الفرصة مناسبة للحكومة الفرنسية لتقديم المزيد من الدعم الى الشعب العراقي.

وقال السيد الوزير خلال لقائه السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه يوم الثلاثاء الموافق 17-1-2023 ان العراق لا يزال بلدا من البلدان النامية رغم الكثير من المشاكل، الا انه بلد ذو فرص واعدة بحكم موقعه الجغرافي اولا، وما يملكه من ثروات طبيعية، وبشرية ثانيا.

واوضح ان حكومة الخدمة الوطنية جادة، وحريصة على الانفتاح على دول الاقليم، والجوار، ودول العالم المنفتحة، لافتا الى عزم رئيس الوزراء إجراء زيارة مرتقبة الى باريس ونتمنى ان تخرج بنتائج مثمرة للبلدين وتوقيع اتفاقيات بمجالات مختلفة يحتاجها العراق.

وبين الاسدي ان وزارة العمل لديها اكثر من ملف بحاجة للتعاون سواء مع الحكومة الفرنسية، او صندوق الامم المتحدة للسكان، واهم ملفين بالامكان المشاركة فيهما هما ملف ذوي الاعاقة، والنساء سواء الناجيات، او المعنفات، مشيرا الى ان الوزارة بحاجة لتوسيع ثقافة التعاون مع ذوي الاحتياجات الخاصة كتقديم نماذج للدعم (سيارات خاصة، او باصات، وكذلك فيما يتعلق بالمولات، والمراكز التجارية).

وفيما يتعلق بالنساء المعنفات، او الناجيات من العنف، اشار السيد الوزير الى ان الحكومة اقرت سابقا قانون الناجيات، ولديها بحدود ثلاثة آلاف ناجية بحاجة الى دعم مادي، ونفسي، واجتماعي بمساعدة الشركاء، مشيرا الى اهمية التعاون في مجال دعم مراكز الايواء.

وبشأن موضوع القطار المعلق، اوضح ان المشروع كانت عليه ملاحظات كثيرة خاصة ما يتعلق بالادارة المالية، مشيرا الى ان هناك توجهاً للمضي بالمشروع مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمدد المحددة للتنفيذ، والابتعاد عن اي معرقلات.

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