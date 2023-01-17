اندلاع حريق بفندق وسط بغداد

2023/01/17 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في احدى فنادق شارع العرصات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع داخل احدى الفنادق ضمن منطقة المسبح نهاية شارع العرصات"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحادث لاخماد النيران".

ولم تتكشف المزيد من التفاصيل عن حجم الحريق واسبابه فضلا عن الخسائر الناجمة عنه.

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