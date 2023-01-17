العراقي أيمن حسين: جائزة الأفضل لا تهمني وهذا ما أطمح له في خليجي 25

2023/01/17 | 17:22 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد المهاجم أيمن حسين، منتخب العراق إلى التأهل إلى نهائي كأس الخليج "خليجي 25"، التي تحتضنها البصرة، حيث سجل هدف الانتصار على منتخب قطر، أمس الاثنين، ليفوز "أسود الرافدين" بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وأكد حسين في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أنه غير مهتم بالجوائز الفردية، بعد الترشيحات الأخيرة التي تضعه في المركز الأول للحصول على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25".

وقال صاحب الأهداف الثلاثة في "خليجي 25": "الجوائز الفردية لا تهمني، لقب الهداف أو أفضل لاعب في البطولة ليست ضمن أولوياتي الآن، كل ما أفكّر فيه هو الحصول على اللقب وإسعاد العراقيين".

وأكد هداف منتخب العراق أنّه وزملاءه سيحتفلون لبعض الساعات بالتأهل، قبل أن يشرعوا سريعاً في الإعداد للمباراة النهائية، بهدف إكمال المهمة والحصول على اللقب، خاصة أن المهمة لن تكون سهلة.

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ووجه حسين تحية إلى الجماهير العراقية، التي دعمتهم في البطولة الحالية المقامة في البلاد، سواء تلك التي نجحت في حضور المباراة، أو التي تابعت المواجهة، معتبراً أن دفع الجماهير يزيد من حماستهم لتحقيق اللقب.

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