2023/01/17 | 17:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EAmszWOWnKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من الضروري تشكيل وفد دبلوماسي اقتصادي أمني متكامل برؤية واضحة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من الضروري تشكيل وفد دبلوماسي اقتصادي أمني متكامل برؤية واضحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).