2023/01/17 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو مجلس نقابة الصيادلة في مصر والمتحدث باسمها، محفوظ رمزي، اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، بعد دعوته للاحتجاج على حكم بحبس صيدلانية بسبب خطأ طبي.

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