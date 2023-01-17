2023/01/17 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني وسعت الولايات المتحدة،اليوم الثلاثاء، قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة ضد جمهورية بيلاروس.وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن”الولايات المتحدة فرضت قيودا في مجال التأشيرات على 25 شخصا لضلوعهم في “تقويض” الديمقراطية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقوبات أمريكية ضد 25 شخصا “لتقويضهم” الديمقراطية في بيلاروس المركز الخبري الوطني.

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