القوة الجوية يتعادل مع التاجي ودياً

2023/01/17 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعادل فريق القوة الجوية لكرة القدم، مع فريق التاجي بهدف لمثله فيث الإطار الودي.وسجل هدف القوة الجوية المحترف فرانكو اوتشو.وتواجه الفريقان على ملعب التاجي عصر اليوم الثلاثاء في إطار تحضيرات الفريقين للاستخقاقات المقبلة.ويستعد الصقور لاستئناف الدوري الممتاز بعد نهاية كأس الخليج، من جانبه يستعد فريق التاجي لاستئناف دوري الدرجة الثانية.

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