توجه الى القطاع الخاص لتشغيل محطات الأوزان في عموم العراق

2023/01/17 | 18:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طريق دورة يوسفية سيدخل الخدمة نهاية الشهر الجاري.

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